Учительница совратила ученика и отправляла ему интимные фото
В США учительницу обвинили в совращении ученика. Об этом сообщает WFIN со ссылкой на местных правоохранителей.
41-летняя Саманта Уотсон из штата Калифорния состояла в неподобающих отношениях со школьником в период с 2017 по 2018 год. Женщина вступала с подростком в интимную связь и отправляла ему непристойные фотографии. Точный возраст пострадавшего не раскрывается.
Расследование началось в январе этого года после поступления жалобы. Несколько дней назад в доме фигурантки провели обыски. Задержали ее только сейчас. Полиция полагает, что от действий педагога могли пострадать и другие дети.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас учительницу рисования арестовали за непристойные разговоры с учениками. Пострадавшие признались, что она обсуждала с ними сексуальные темы при личном общении и вела интимные переписки.
