В Петербурге на фуд-корте ТЦ неизвестные ударили ножом подростка в лицо
В Санкт-Петербурге на фуд-корте торгового центра «Атмосфера» семнадцатилетний подросток получил ножевое ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Установлено, что трое неизвестных вступили в конфликт с потерпевшим. В ходе ссоры один из нападавших нанёс юноше удар ножом в лицо.
Мать пострадавшего написала заявление в полицию. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подросток перенёс операцию, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Нападавший до сих пор остаётся в розыске.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Москве, где на станции МЦД «Минская» поезд протащил 17-летнего подростка 500 метров.
Читайте также: