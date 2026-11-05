Удерживал мать, пока наносились ножевые удары: в Петербурге расследуют покушение на убийство
В Санкт-Петербурге сын вместе со своим знакомым подозреваются в попытке расправиться с матерью. По версии следствия, мужчины заранее договорились об убийстве женщины из-за личной неприязни. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Нападение произошло 3 ноября в квартире на Колпинском шоссе. Как установили следователи, мужчины пришли к женщине и приступили к осуществлению своего плана. Один из них удерживал потерпевшую, лишая ее возможности сопротивляться, а второй в это время наносил ей удары ножом. Ранения пришлись на голову, шею и другие части тела.
На этом нападавшие не остановились: после избиения они выбросили женщину из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Несмотря на полученные травмы и падение с высоты, пострадавшую удалось спасти. Информация о ее текущем состоянии не приводится.
Сыну женщины и его приятелю предъявили обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время в отношении обоих мужчин планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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