Удерживал мать, пока наносились ножевые удары: в Петербурге расследуют покушение на убийство

05 ноября 2026, 16:02

В Петербурге сын вместе с приятелем пытался убить мать, выбросив ее из окна

Фото: Istock / Animaflora

В Санкт-Петербурге сын вместе со своим знакомым подозреваются в попытке расправиться с матерью. По версии следствия, мужчины заранее договорились об убийстве женщины из-за личной неприязни. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.