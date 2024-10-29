УФСБ России пресекла DDoS-атаки на критическую инфраструктуру России

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УФСБ России пресекла DDoS-атаки на критическую информационную инфраструктуру России во время выборов депутатов в Московскую городскую Думу и муниципальные органы столицы и Московской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что гражданин РФ 1963 года рождения, имеющий специальные знания в области компьютерных технологий, установил на своем компьютере программное обеспечение, разработанное украинскими хакерами для осуществления DDoS-атак на интернет-ресурсы с целью их блокировки.
В сентябре 2024 года он осуществил DDoS-атаку на IP-адрес одного из интернет-провайдеров Московского региона, что привело к блокировке информационных ресурсов этой организации и лишило клиентов доступа к интернету, включая возможность дистанционного голосования.
Следственной службой Управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению сообщников задержанного и выявлению других эпизодов его противоправной деятельности продолжается.
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В сентябре 2024 года он осуществил DDoS-атаку на IP-адрес одного из интернет-провайдеров Московского региона, что привело к блокировке информационных ресурсов этой организации и лишило клиентов доступа к интернету, включая возможность дистанционного голосования.
Следственной службой Управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению сообщников задержанного и выявлению других эпизодов его противоправной деятельности продолжается.
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Дайана Хусинова