Угандиец спасся от крокодила, бросив хищнику рюкзак

24 сентября 2026, 10:04

В Уганде 21-летний мужчина отбился от крокодила рюкзаком

Фото: iStock/AppleZoomZoom

21-летний житель Уганды Брайан Ямани сумел выбраться из пасти крокодила на озере Виктория, отвлекши рептилию рюкзаком. Нападение произошло 22 сентября в районе Калангала. Об этом сообщает Tuko News.