Угандиец спасся от крокодила, бросив хищнику рюкзак
21-летний житель Уганды Брайан Ямани сумел выбраться из пасти крокодила на озере Виктория, отвлекши рептилию рюкзаком. Нападение произошло 22 сентября в районе Калангала. Об этом сообщает Tuko News.
Ямани сопровождал младших братьев и сестер к лодке. В этот момент крокодил схватил его за руку и потащил в воду. Молодой человек разжал челюсти хищника, однако рептилия тут же укусила его за ногу.
Тогда угандиец сбросил рюкзак и бросил его в сторону крокодила. Животное переключилось на вещь и начало ее трепать. Ямани успел добраться до лодки. Мужчина получил тяжелые повреждения рук и ног. Сейчас он проходит лечение в больнице.
Жители Калангалы рассказали о трех агрессивных крокодилах, обитающих возле берега. В начале сентября один из них убил мужчину, пришедшего к озеру за водой. Местные власти попросили Управление дикой природы Уганды принять меры против опасных рептилий.
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