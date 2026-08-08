Уголовное дело открыли после нападения на бригаду скорой помощи в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на бригаду скорой помощи. Об этом стало известно 8 августа.
Инцидент произошел днем 5 августа в доме по Бронетанковой улице. По данным полиции, 20-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на медиков, причинив телесные повреждения 35-летнему фельдшеру и 62-летнему водителю реанимобиля.
Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу квалифицировал произошедшее по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нападавшего задержали на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль городская прокуратура.
Ранее россиянин стрелял из автомата по работникам скорой помощи в ДНР. Подробности в нашем материале.
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