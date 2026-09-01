Уголовное дело возбудили после нападения ученицы на школу Канска
Уголовное дело возбудили по факту нападения семиклассницы на учеников и учителей школы № 2 Канска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.
Сейчас выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Им также предстоит установить условия, которые способствовали совершению преступления.
Напомним, инцидент произошел перед школьной линейкой. Девочка распылила перцовый баллончик в лицо учительницы физики, а затем достала нож и попыталась ударить им педагога. В результате нападения пострадали девять человек, включая пятерых детей. Некоторые из них получили ножевые ранения, травмы лица и ожоги глаз.
Известно, что у школьницы были «напряженные отношения» с другими учениками и педагогами. Последние, по данным СМИ, ругали ее за внешний вид. В настоящее время решается вопрос о помещении несовершеннолетней в психиатрический стационар.
Читайте также: