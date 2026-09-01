Российская семиклассница пыталась зарезать учительницу перед школьной линейкой

01 сентября 2026, 08:26

Семиклассница с ножом напала на учительницу перед школьной линейкой в Канске

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Канске семиклассница напала на учительницу физики прямо перед школьной линейкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».