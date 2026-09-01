Российская семиклассница пыталась зарезать учительницу перед школьной линейкой
В Канске семиклассница напала на учительницу физики прямо перед школьной линейкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».
Инцидент произошел в школе № 2. Сначала девочка распылила в лицо педагога перцовый баллончик, а затем достала нож. Школьница также пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью. В связи с происшествием все праздничные мероприятия отменили.
По данным телеграм-канала Kras Mash, трагедию предотвратила мать одного из учеников — женщина мгновенно среагировала и вытолкала агрессивного подростка в коридор. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Информацию подтвердила директор школы.
Ранее сообщалось, что в ХМАО задержали 15-летнего школьника, который зарезал бывшего одноклассника из-за конфликта.
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