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Российская семиклассница пыталась зарезать учительницу перед школьной линейкой

Семиклассница с ножом напала на учительницу перед школьной линейкой в Канске
Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Канске семиклассница напала на учительницу физики прямо перед школьной линейкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».



Инцидент произошел в школе № 2. Сначала девочка распылила в лицо педагога перцовый баллончик, а затем достала нож. Школьница также пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью. В связи с происшествием все праздничные мероприятия отменили.

По данным телеграм-канала Kras Mash, трагедию предотвратила мать одного из учеников — женщина мгновенно среагировала и вытолкала агрессивного подростка в коридор. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Информацию подтвердила директор школы.

Ранее сообщалось, что в ХМАО задержали 15-летнего школьника, который зарезал бывшего одноклассника из-за конфликта.

Лидия Пономарева

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