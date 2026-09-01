Устроившая поножовщину в школе Канска семиклассница назвала мотив

01 сентября 2026, 11:24

Напавшую на школу Канска ученицу могут отправить в психиатрический стационар

Фото: iStock/LENblR

Устроившая нападение в школе № 2 Канска семиклассница может отправиться в психиатрический стационар. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.