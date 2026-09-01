Устроившая поножовщину в школе Канска семиклассница назвала мотив
Устроившая нападение в школе № 2 Канска семиклассница может отправиться в психиатрический стационар. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В настоящее время ответственные органы решают вопрос о помещении школьницы в специализированное учреждение. При этом на учете у психиатра она прежде не состояла. Сама девочка объяснила свой поступок «напряженными отношениями» с некоторыми учениками и учителями.
Тем временем число пострадавших выросло до девяти человек. Среди них есть учитель химии, классный руководитель, технический сотрудник и заместитель директора. Одни из них получили ножевые ранения, другие — травмы лица и ожоги глаз. До этого сообщалось о семи пострадавших — пятерых детях и двоих взрослых. Всех осмотрели врачи, оказали им помощь и перевели на амбулаторное наблюдение.
Напомним, инцидент произошел перед школьной линейкой. Семиклассница сначала распылила в лицо учительницы физики перцовый баллончик, а затем достала нож. Трагедию предотвратила мать одного из учеников.
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