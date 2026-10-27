Угроза взрыва стала причиной эвакуации самолета
DS: Пассажиров самолета Барселона-Гран-Канария быстро вывели из-за угрозы взрыва
Пассажирский самолет авиакомпании Vueling, следовавший из Барселоны на Гран-Канарию (Испания), экстренно сел после сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщает Daily Star.
После получения сигнала воздушное судно совершило вынужденную посадку, всех пассажиров эвакуировали. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, угроза оказалась ложной — взрывоопасных предметов на борту не обнаружили. Тем не менее наблюдение за лайнером продолжается.
Ранее в Бразилии сельскохозяйственный самолет врезался в детский сад. На его территории находились 183 ребенка.
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