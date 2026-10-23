В Германии самолет подал код 7700
Самолет Learjet 35A, принадлежащий Вооруженным силам ФРГ, подал аварийный сигнал Squawk 7700 над территорией Германии. Об этом свидетельствуют данные полетных сервисов, изученные РИА Новости.
По информации Flightradar24, борт вылетел из Швезлига в 9:22 мск и направился на запад. Затем самолет начал совершать хаотичные круги и петли над Северным морем, после чего повернул обратно и передал аварийный код. В 11:05 мск на подлете к аэропорту города Любек на высоте около 84 метров самолет пропал с радаров.
Код 7700 — универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают при возникновении общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.
Ранее Boeing подал сигнал бедствия при подлёте к Вашингтону. Лайнер следовал по маршруту из лондонского аэропорта Хитроу.
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