В Германии самолет подал код 7700

23 октября 2026, 12:30

В Германии самолет Learjet 35A подал аварийный сигнал

Фото: istockphoto/Sandi Smolker

Самолет Learjet 35A, принадлежащий Вооруженным силам ФРГ, подал аварийный сигнал Squawk 7700 над территорией Германии. Об этом свидетельствуют данные полетных сервисов, изученные РИА Новости.