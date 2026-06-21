UKMTO: У берегов Йемена произошла попытка захвата танкера вооруженными людьми

21 июня 2026, 21:00

Фото: istockphoto/SHansche

Попытка захвата танкера произошла у побережья Йемена. Об инциденте в Аравийском море вблизи йеменского портового города Эш-Шихр 21 июня сообщил британский морской торговый операционный центр (UKMTO).