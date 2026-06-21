UKMTO: У берегов Йемена произошла попытка захвата танкера вооруженными людьми
Попытка захвата танкера произошла у побережья Йемена. Об инциденте в Аравийском море вблизи йеменского портового города Эш-Шихр 21 июня сообщил британский морской торговый операционный центр (UKMTO).
По данным ведомства, тревожный сигнал поступил с судна, находившегося в 50 морских милях к юго-востоку от побережья. Согласно сообщению, к танкеру приблизилась быстроходная лодка, на которой находились пять вооружённых человек.
Неизвестные предприняли попытку подняться на борт. В ответ на угрозу капитан танкера отдал команду на выполнение манёвров уклонения, судно изменило курс и увеличило скорость, благодаря чему экипажу удалось оторваться от преследователей.
В UKMTO подчеркнули, что в настоящий момент танкер продолжает следовать по маршруту в порт назначения, все члены команды находятся в безопасности, а их жизням ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента уточняются.
Читайте также: