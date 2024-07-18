Украинка скончалась в ночном поезде из-за жары

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На Украине женщина скончалась в ночном поезде из-за жары, об этом сообщает «Закарпатье 24».
По информации СМИ, женщина ехала в поезде с сообщением «Запорожье-Ужгород». Ночью в купе стояла жуткая жара, отчего на утро украинку, которая направлялась в город Стрый к подруге, обнаружили мёртвой.
Попутчица погибшей рассказала, что кондиционер в поезде не работал.
Напомним, ранее сеть облетела шокирующая история о россиянке, которая убила мужа во время чистки картошке. Как сообщила сама убийца, супруг сильно ревновал её к другим мужчинам. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Попутчица погибшей рассказала, что кондиционер в поезде не работал.
Напомним, ранее сеть облетела шокирующая история о россиянке, которая убила мужа во время чистки картошке. Как сообщила сама убийца, супруг сильно ревновал её к другим мужчинам. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева