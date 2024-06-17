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Украинскому полковник избрали меру пресечения за приказ сбить российский самолет

Полковнику ВСУ, который приказал сбить русский самолет, избрали меру пресечение
17 июня 2024, 23:54
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, который отдал приказ сбить российский самолет. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По данным следствия, 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил РФ патрулировал российское воздушное пространство, при этом украинский офицер был осведомлен, что воздушное судно не было предназначено для военных действий и безоружно. Дзяман приказал открыть огонь и ликвидировать самолет — погибли 10 членов экипажа.

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Украинец объявлен в федеральный розыск.



Ранее сообщалось, что боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Скончался режиссер Большого театра Валерий Федоренко
18 июня 2024, 00:11

Фото: istock / jorgeantonio

Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил Телеграм-канал ГАБТа.
«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского», — сказано в сообщении.
В театре выразили соболезнований родным и близким Федоренко и добавили, что дату и место прощания объявят позже.

Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию. После этого отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. В 1996 году стал солистом (бас), в 2011 — режиссером Камерного музыкального театра, в 2018 — режиссером Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра. С 2014 года — член попечительского совета культурного фонда «Алые паруса».

Ранее стало известно, что уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
#театр
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РФ передала доказательства непричастности к крушению МН17 в ИКАО
17 июня 2024, 23:11

Фото: istock / Sergey Tinyakov

Российская Федерация представила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доказательства непричастности к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Такое заявление сделал помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, информирует ТАСС.
«Мы представили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», — отметил Грунис.
До этого МИД РФ заявил, что Москва останавливает участвовать в споре с Австралией и Нидерландами, который связан с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе.

Напомним, речь идет о крушении самолета Malaysia Airlines, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту граждане погибли.

Ранее стало известно, что Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#крушение
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В Нахабино мигрант избил мужчину за замечание
17 июня 2024, 19:17

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нахабино мигрант поджёг тополиный пух, а после избил молодого человека за то, что он сделал ему замечание.
Об этом сообщает Царьград со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, 30-летний парень прогуливался с девушкой по улице и увидел, как мигрант из Средней Азии поджигает тополиный пух. Он сделал приезжему замечание и предостерёг, что подобные действия могут привести к крупному пожару. Тогда мигрант начал избивать мужчину, а после сбежал.

Пострадавший сразу же обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.

Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец.

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В Казани отец избил своего сына около подъезда до полуобморочного состояния
Омбудсмен Волынец: избивший ребенка в Казани отец понесет заслуженное наказание
17 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/mactrunk

Отец избил собственного сына до полуобморочного состояния у подъезда жилого дома в Казани. Теперь мужчину могут лишить родительских прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Мужчина начал избивать ребёнка на глазах у дочери и жены. После нескольких ударов мальчик упал на землю и начал трястись. На крики и плач мужчина не реагировал.

Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а отца хотят лишить родительских прав.

«Ужасно, что подобное поведение допускает родной отец в отношении своего же сына. Конечно же, здесь стоит поднимать вопрос о лишении родительских прав за жестокое обращение с ребенком», — заявила омбудсмен в беседе с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что мужчина должен быть наказан за избиение ребёнка по всей строгости закона.

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СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП
17 июня 2024, 16:42

Фото: iStock/Diy13

Киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном — покушение заказал его компаньон. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Москве.
ЧП произошло в феврале этого года. В районе Павловского Посада убийцы спровоцировали аварию, врезавшись в машину директора рынка на ВАЗ-2107. После чего они пытались застрелить мужчину, но ему удалось выжить с ранениями в шее и руке.

Согласно информации следствия, задержали пятерых подозреваемых. Часть из преступников была обнаружена в Краснодарском крае. Заказчиком преступления выступил компаньон пострадавшего. Убийцам обещали вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей.

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В российском регионе сообщили о падении БПЛА на крышу колледжа
В Екатеринбурге сообщили о падении БПЛА на крышу колледжа
17 июня 2024, 16:25

Фото: iStock/Naypong

В екатеринбургский политехникум поступило анонимное сообщение о падении беспилотника на крышу. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что эту информацию подтвердили в администрации учреждения. Примечательно, что данные о падении дрона поступили в устной форме.

Спустя некоторое время после получения сообщения выяснилось: тревога оказалась ложной. В настоящее время колледж работает в штатном режиме.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации.

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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, мешавшим спать
Мужчина, стрелявший в шумную компанию из ружья в Екатеринбурге, сдался полиции
17 июня 2024, 16:11

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, которые мешали спать. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
42-летний Данил проживает с супругой и тремя детьми. В тот поздний вечер вся семья не могла уснуть из-за кричащих мигрантов под окнами.

Мужчина открыл окно и сделал замечание. В ответ услышал много нелесных слов в свой адрес.

После чего Данил достал из сейфа ружье, вышел на улицу и выстрелил несколько раз в воздух. Мигранты также открыли огонь.

Примечательно, что инцидент завершился без пострадавших. На следующий день мужчина сам пришел в полицию и сдался. В настоящее время нарушителей спокойствия ищут.

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В Подмосковье спасли заблудившихся в лесу мужчину с ребенком
17 июня 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса дедушку с внуком. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112 о пропаже мужа с 10-летним ребенком сообщила супруга мужчины. Она рассказала, что любители «тихой охоты» отправились в лес за грибами и перестали выходить на связь.

«Дежурная смена спасателей оперативно выехала в предполагаемое место поиска и начала прочесывать лес, подавая звуковые сигналы, работая на отклик. К спасательной операции присоединились сотрудники ГКУ МО «Мособллес» и МВД. Поиски продлились более трех часов, после чего, ориентируясь на звуковые сигналы, грибники смогли выйти к спасателям. Медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ Владислав Макеев.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Аксеново, СНТ «Прожектор», Волоколамского городского округа.

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Сотрудники ДПС Подмосковья помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка
17 июня 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ребёнка, задыхающегося из-за инородного предмета в дыхательных путях, помог экстренно доставить в больницу экипаж ДПС. Инцидент произошёл в городском округе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У посёлка Северный округа Истра к патрульной машине подъехала иномарка. Оттуда вышла беременная женщина, она рассказала, что ей срочно нужна помощь. В машине находился её сын, в дыхательных путях у мальчика застрял инородный предмет», — говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС — капитан полиции Роман Гимушин и старший лейтенант полиции Евгений Ковынёв — приняли решение довести ребёнка до больницы в служебном автомобиле. Спустя несколько минут они уже передали мать с ребёнком врачам.

Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, а его мать записала сообщение с благодарностью полицейским.

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