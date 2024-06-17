Украинскому полковник избрали меру пресечения за приказ сбить российский самолет

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Суд в Москве заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, который отдал приказ сбить российский самолет. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По данным следствия, 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил РФ патрулировал российское воздушное пространство, при этом украинский офицер был осведомлен, что воздушное судно не было предназначено для военных действий и безоружно. Дзяман приказал открыть огонь и ликвидировать самолет — погибли 10 членов экипажа.
Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Украинец объявлен в федеральный розыск.
Ранее сообщалось, что боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Украинец объявлен в федеральный розыск.
Ранее сообщалось, что боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак