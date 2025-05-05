Ульяновские полицейские выявили наркоплантацию

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Житель областного центра Ульяновска был задержан правоохранительными органами по подозрению в незаконной культивации и хранении конопли. Мужчина 1985 года рождения под свою незаконную деятельность арендовал техническое помещение в поселке Тереньга.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, задержанный заявил, что он выращивал наркосодержащее растение семейства каннабис для собственного употребления. Полицейские изъяли 15 кустов растения и более 1,5 кг марихуаны.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В середине апреля житель Подмосковья был задержан за выращивание на даче конопли на продажу. 39-летний житель Королева рассказал, что несколько месяцев выращивал наркосодержащее растение для производства наркотиков и их дальнейшей реализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В середине апреля житель Подмосковья был задержан за выращивание на даче конопли на продажу. 39-летний житель Королева рассказал, что несколько месяцев выращивал наркосодержащее растение для производства наркотиков и их дальнейшей реализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль