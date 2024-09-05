Умерла участница Олимпиады, которую поджег бойфренд

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Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как была госпитализирована с ожогами 75% тела в результате нападения своего бойфренда. Об этом написала Федерация легкой атлетики Уганды в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что 33-летняя Чептегей стала жертвой нападения своего бойфренда, который облил ее бензином и поджег. Он также получил серьезные ожоги. Инцидент произошел в воскресенье в доме бегуньи на западе Кении, когда ее дети находились в церкви. Соседи смогли вмешаться и спасти пару.
Ранее сообщалось, что Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении федерации.
Ранее сообщалось, что Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова