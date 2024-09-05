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Умерла участница Олимпиады, которую поджег бойфренд

Участница Олимпийских игр Чептегей скончалась после нападения ее бойфренда
05 сентября 2024, 14:58
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как была госпитализирована с ожогами 75% тела в результате нападения своего бойфренда. Об этом написала Федерация легкой атлетики Уганды в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что 33-летняя Чептегей стала жертвой нападения своего бойфренда, который облил ее бензином и поджег. Он также получил серьезные ожоги. Инцидент произошел в воскресенье в доме бегуньи на западе Кении, когда ее дети находились в церкви. Соседи смогли вмешаться и спасти пару.

«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении федерации.



Ранее сообщалось, что Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#инцидент
В Москве молодой человек пырнул ножом курьера
В Москве задержали 19-летнего парня, пырнувшего ножом курьера
05 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/zoka74

В Москве 19-летний парень напал с ножом на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что инцидент произошёл на Измайловском бульваре. Мужчина вместе с другом шёл по улице и в какой-то момент вступил в конфликт с проезжающим на электровелосипеде курьером. В ходе перебранки он достал нож и напал с ним на доставщика, ранив его в живот. После этого он вместе со знакомым скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Раненый мужчина самостоятельно обратился в больницу. По заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Позднее полицейским удалось задержать напавшего. У него изъяли нож. Также выяснилось, что он ранее был судим.

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#москва
#нож
#избиение
#задержание
#полиция
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Москвича задержали за съёмку позиций ПВО
05 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве полицейские задержали 55-летнего мужчину, снимавшего на телефон позицию противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина прибыл в неназванный столичный район и начал производить видеосъёмку находящейся там системы ПВО. Его тут же задержали и доставили в отделение полиции, где он сейчас проходит допрос.

Правоохранители проводят проверку и пытаются выяснить, для чего или по чьему заданию он вёл съёмку. В настоящее время рассматриваются несколько версий, по одной из них, он мог планировать диверсию.

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#москва
#пво
#задержание
#полиция
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В Подмосковье женщина зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал ей челюсть
Медсестра зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал её челюсть
05 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Подмосковье медсестра зарезала бывшего зэка, который отсидел за то, что сломал ей челюсть. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что это произошло в Наро-Фоминском городском округе на прошедших выходных. Компания собралась по случаю выхода на свободу 31-летнего мужчины. Там же была его сожительница, которой он сломал челюсть, за что и попал в тюрьму.

В какой-то момент они поссорились, и женщина ударила мужчину в грудь ножом. Затем она поняла, что сделала и попыталась самостоятельно реанимировать её. Однако от полученных травм и сильного кровоизлияния мужчина скончался на месте.

В итоге 37-летняя медсестра полностью признала свою вину в совершённом убийстве. В ходе допроса она рассказала, что сожитель регулярно избивал её, в том числе на фоне ревности.

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#насилие
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Появились новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде
Перед смертью найденный со следами пыток в Таиланде россиянин голодал семь дней
05 сентября 2024, 14:13

Фото: istock/gorodenkoff

Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Об этом в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый с обстоятельствами дела.
Согласно источнику, погибший предложил своей супруге попробовать эту экстремальную практику. В итоге пара провела неделю без еды и воды. Тело Орлова было найдено в истощенном состоянии.

«Семь дней они жили без еды и воды, буквально скитались по пляжам и ночевали где придется», — передает инсайдер.

Помимо этого, сообщается о возможных финансовых трудностях, с которыми столкнулась семья. В сложный период Орлов даже высказывал мысли о самоубийстве.

Напомним, что на Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги. Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.

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#происшествия
#расследование
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Неизвестный изуродовал лицо девушки, швырнув в неё стакан в ресторане
05 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мужчина изуродовал лицо девушки, бросив в неё стакан в ресторане. Об этом сообщает телеканал «360» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл в Алтайском крае. Девушка сидела в компании друзей в ресторане. В какой-то момент к ним подошёл один из посетителей, который что-то сказал девушке, после чего разбил стакан об её голову.

После этого неадекватный гость порезал ещё и её друга.

Оба пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. В настоящее время непонятно, что стало причиной такой агрессии, и на фоне чего произошёл конфликт.

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#избиение
#рестораны
#алтайский край
#скорая помощь
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Здание склада загорелось при падении сбитого беспилотника в Гомеле
05 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/Distortion Media

В белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в своём Telegram-канале.
Отмечается, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.

Ранее дежурные силы по система ПВО ВС Белоруссии сообщали, что ночью были сбиты украинские беспилотники, вторгнувшиеся в воздушное пространство страны.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, заявили в командовании вооружёнными силами и войсками противовоздушной обороны.

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#проверка
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Граждан России в Таиланде обокрали в отеле
TourDom: отдыхающих на Пхукете россиян обокрали в отеле
05 сентября 2024, 13:35

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Граждан Российской Федерации, которые отдыхали в Тайланде, обокрали в отеле. Об этом информирует портал TourDom.
Инцидент произошел на популярном тайском курорте Пхукет в трехзвездочной гостинице Baan Vanida Garden Resort. Сообщается, что у соотечественников пропал сейф, в котором хранились паспорта и деньги. По словам россиян, пропажа ими была обнаружена еще 31 августа. Они утверждают, что в их бунгало пробрался вор, который и украл их личные вещи.

Соотечественники все дни пытались найти преступника, однако их попытки оказались тщетными, поэтому они решили предать этот случай огласке в соцсетях.

Отель предоставил россиянам записи с камер наблюдения на которых видно, как неизвестный человек выходит из комнаты с сейфом.

Они решили обратиться в полицию, но там им сказали, что на вора уже поступали жалобы, однако поймать его не представляется возможным. Помимо этого, в отеле ущерб компенсировать отказались.

Сейчас россияне оформляют свидетельства на возвращение в Россию в связи с утерей паспортов, по которым смогут выехать из Королевства.

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Умерла мать девочки, погибшей при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке
05 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

До четырёх человек увеличилось число жерт удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ещё одной жертвой стала женщина 1988 года рождения, дочь которой ранее скончалась от ран в результате того же украинского удара.

Днём ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерийского оружия натовского калибра 155 миллиметров. Ракеты прилетели в здания рынка «Сокол».

В результате этого удара на месте погибли три человека: мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков 13 и 15 лет. Кроме того, были ранены тринадцать человек, в числе которых ребёнок.

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#рынок
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«Задержалась на работе»: в Донецке парень забил возлюбленную до смерти
Mash: в Донецке парень до смерти избил возлюбленную за опоздание с работы
05 сентября 2024, 12:40

Фото: iStock/Backiris

В Донецке парень до смерти избил свою возлюбленную, которая опоздала домой с работы и не смогла объяснить почему задержалась. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе. Отмечается, что ревнивца уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
По данным издания, все произошло ночью 22 августа, когда пара разругалась из-за случившегося, а на следующий день молодой человек напился и слетел с катушек. Парень схватил девушку за волосы, выволок в душевую комнату общежития и начал жестоко избивать.

Только когда девушка упал на пол, потеряв сознание, нападавший остановился и выволок в общий коридор, надеясь привести ее в чувства. Однако возлюбленная уже была мертва.

В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый во всем сознался. Максимальный срок инкриминируемой ему статьи — 15 лет колонии.

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