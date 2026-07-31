Упавший в овраг автобус забрал жизни 25 человек

31 июля 2026, 16:39

25 человек погибли при падении автобуса в овраг в Алжире

Фото: iStock/conejota

В Алжире в провинции Бумердес автобус упал в овраг, в результате чего погибли как минимум 25 человек, еще 44 получили травмы. Об этом сообщает Служба прессы страны со ссылкой на управление по гражданской обороне.