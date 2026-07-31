Упавший в овраг автобус забрал жизни 25 человек
В Алжире в провинции Бумердес автобус упал в овраг, в результате чего погибли как минимум 25 человек, еще 44 получили травмы. Об этом сообщает Служба прессы страны со ссылкой на управление по гражданской обороне.
В настоящий момент на месте ДТП продолжаются поисково-спасательные работы. Всего в них задействовали три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье, в районе Манавгат, легковой автомобиль упал в глубокое ущелье. Жертвами аварии стали пять человек. Губернатор провинции Хулуси Шахин подтвердил, что среди пострадавших находится беременная женщина.
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