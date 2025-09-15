В США учительнице дали пять лет тюрьмы за совращение школьника
В американском штате Висконсин суд приговорил учительницу Салли Янке к более чем пяти годам тюрьмы. Она признала вину в совращении подростка, не достигшего 16 лет. Об этом сообщает WAOW.
Расследование началось после обращения матери школьника. Сначала парень не хотел делиться информацией о произошедшем, но после бесед с психологом он решился рассказать правду. Важной уликой стали записи разговоров Янке с подростком в мессенджере. Суд учел все обстоятельства дела и вынес строгий приговор.
