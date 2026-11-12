Уралец «построил» дома на 43 млн рублей и получил срок
Жителя Свердловской области Заура Аскерова приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 43 млн рублей. Об этом 12 ноября сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года Аскеров заключал договоры на строительство модульных и каркасных домов, получал деньги и поручал наемным сотрудникам выполнять работы. Однако начатые проекты он до конца не доводил.
Правоохранители задержали Аскерова и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Свою вину злоумышленник так и не признал.
Ранее мошенники из Сирии выдавали себя за российские семьи несколько лет. В настоящее время все обнаруженные поддельные аккаунты удалили.
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