Уралец «построил» дома на 43 млн рублей и получил срок

12 ноября 2026, 20:54

Уралец получил семь лет за хищение 43 млн рублей под видом строительства

Фото: istockphoto/OlFedv

Жителя Свердловской области Заура Аскерова приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 43 млн рублей. Об этом 12 ноября сообщили в региональной прокуратуре.