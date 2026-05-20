Уральские подростки сломали однокласснице ребра и все засняли

20 мая 2026, 16:39

16-летний уралец сломал ребра девочке в Свердловской области

В Свердловской области суд вынес приговор двум 16-летним школьникам, которые жестоко избили свою одноклассницу. Инцидент произошел в ноябре 2024 года.





На перемене юноша нанес девочке множественные удары руками и ногами. В это время как его соучастница снимала происходящее на камеру телефона.



В результате нападения потерпевшая получила тупую травму грудной клетки и перелом трех ребер. В ходе расследования также установили, что ранее этот же подросток силой отобрал деньги у другого ученика школы.



Суд приговорил несовершеннолетнего юношу к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии. Его подельница получила условный срок.



