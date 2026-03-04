Женщина умерла после прерывания беременности
ТАСС: Пациентка умерла после прерывания беременности в Саратове
Женщина скончалась в частной клинике Саратова после операции по прерыванию беременности. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
По их данным, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Других подробностей нет.
Как уточнили собеседники агентства, у пациентки диагностировали замершую беременность на сроке восемь-девять недель. Ей провели вакуумное прерывание в одной из частных клиник, после чего женщина умерла.
