Женщина умерла после прерывания беременности

ТАСС: Пациентка умерла после прерывания беременности в Саратове
Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Женщина скончалась в частной клинике Саратова после операции по прерыванию беременности. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.



По их данным, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Других подробностей нет.

Как уточнили собеседники агентства, у пациентки диагностировали замершую беременность на сроке восемь-девять недель. Ей провели вакуумное прерывание в одной из частных клиник, после чего женщина умерла.

