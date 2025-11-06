Достижения.рф

В Дагестане выявили новую форму майнинг-фермы в автомобиле

Фото: Istock/Jirapong Manustrong

Сотрудники филиала «Дагэнерго» обнаружили у жителя Левашинского района Дагестана новую схему нелегального потребления электроэнергии. Речь идёт о мобильной майнинг-ферме, которую установили в автомобиле «Газель». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора филиала Магомедшапи Шапиев. Его слова приводит ТАСС.



В машине владелец разместил 72 устройства для майнинга криптовалюты. По предварительной оценке, ущерб от несанкционированного потребления электроэнергии составил около 1,5 миллиона рублей.

Шапиев уточнил, что этот же потребитель уже нарушал правила: в 2024 году у него изъяли оборудование для майнинга. Новое нарушение усугубляет тот факт, что с начала 2025 года в Дагестане запретили криптодобычу.

Материалы по факту незаконного подключения направили на экспертизу и передали правоохранительным органам. Нарушителю грозит административная и уголовная ответственность.

Ольга Щелокова

