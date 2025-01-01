Захарова: граждане РФ не пострадали при наезде в Новом Орлеане

Фото: iStock/ Aleksey Konovalov
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане России предварительно не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США, проинформировало агентство ТАСС.
«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.
По последней информации, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте. В настоящий момент неизвестно о тяжести травм пострадавших.
Читайте также:
ФБР расследует наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане как теракт, заявил Байден
ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт
Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв
Ольга Енгалычева