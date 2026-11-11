Устроившего погром в «Москве-Сити» искали неделю

11 ноября 2026, 12:14

Въехавший в Москву-Сити на машине числился пропавшим неделю

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

В Москве мужчина, протаранивший вход в гостиницу в «Москве-Сити», за неделю до инцидента числился пропавшим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.