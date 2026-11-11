Устроившего погром в «Москве-Сити» искали неделю
В Москве мужчина, протаранивший вход в гостиницу в «Москве-Сити», за неделю до инцидента числился пропавшим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, мужчина возвращался с Дальнего Востока в Грозный самолетом с пересадкой в Москве, однако в столице внезапно отказался от следующего рейса и бесследно исчез. Не сумев с ним связаться, близкие обратились за помощью в полицию.
Как сообщается, после исчезновения Магомед арендовал Lada Vesta, а спустя неделю объявился в «Москве-Сити», где несколько раз наехал на стеклянные двери и турникет, сбив охранника. Родственники предполагают, что во время пропажи он мог употреблять запрещенные вещества. Близкие также отмечали, что мужчина склонен к асоциальному поведению.
Ранее Магомед уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и другие преступления. Сейчас ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.
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