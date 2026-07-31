В «Москве-Сити» провели обыски по делу о хищении 144 млн руб

31 июля 2026, 22:39

Башню «Федерация Восток» обыскали по делу о хищении 144 млн руб

Фото: istockphoto/Dzurag

В Москве в башне «Федерация Восток» в деловом центре «Москва-Сити» прошли обыски в офисах сети криптообменников. Мероприятия проводились по уголовному делу о хищении 144 миллионов рублей. Об этом стало известно 31 июля.