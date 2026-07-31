В «Москве-Сити» провели обыски по делу о хищении 144 млн руб
В Москве в башне «Федерация Восток» в деловом центре «Москва-Сити» прошли обыски в офисах сети криптообменников. Мероприятия проводились по уголовному делу о хищении 144 миллионов рублей. Об этом стало известно 31 июля.
Потерпевшим по делу проходит мужчина по имени Владимир, пишут «Известия». Как установило следствие, он стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ России.
Злоумышленники под этим предлогом убедили владельца крупной суммы перевести деньги через одну из столичных площадок по обмену криптовалюты. В настоящее время все пункты обмена в здании закрыли. В ходе оперативных мероприятий задержали десятки человек. Восьмерым из них суд уже избрал меру пресечения.
Ранее пауэрбанк загорелся в «Москва-Сити» и едва не устроил пожар в высотной башне. Подробности в нашем материале.
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