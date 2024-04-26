Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Утопленника нашли в центре Москвы

Утопленника нашли в центре Москвы

В Нескучном саду в центре Москвы утонул человек
26 апреля 2024, 12:42
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В Москве около Пшукинской набережной нашли тело утонувшего человека. Об этом сообщает телеканал «360».


Сообщается, что мертвого человека обнаружила охрана Нескучного сада 26 апреля в 09:40 и обратилась в экстренные службы. Аналогичные случаи зафиксированы в 2023 году.

Ранее мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Отмечается, что Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Этот отморозок может всё»: Восемь жутких преступлений бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

В Щёлкове возбудили уголовное дело об истязании двух детсадовцев воспитательницей

Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду
#уголовное мужчина
#пруд
#труп
В России раскрыли группировку, которая обналичила 18 миллиардов рублей
Росгвардия раскрыла группу из 80 человек, обналичившую 18 миллиардов рублей
26 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/blinow61

Силовые структуры раскрыли деятельность группировки численностью свыше 80 человек, которая действовала в различных регионах страны, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. Отмечается, что члены этой группировки обналичили приблизительно 18 миллиардов рублей.
«Следствие установило, что численность преступной группировки составляла около 80 человек. Они незаконно обналичили примерно 18 миллиардов рублей, часть которых была получена через заключенные государственные контракты», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России.

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Мошенники начали применять новый сценарий обмана

ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих обналичить «Пушкинскую карту»
#мвд
#мошенники
#фсб
#следствие
#мероприятия
#человек
#сценарий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выволок на улицу и начал избивать»: В Салавате мужчина истязал женщину
В Салавате мужчина избивал женщину на протяжении нескольких часов в жилом дворе
26 апреля 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Diy13

В Салавате мужчина избивал женщину на протяжении нескольких часов в жилом дворе на глазах у очевидцев. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Мужчина ночью выволок свою жертву на улицу и начал избивать. Он валял ее по земле и таскал за волосы. Очевидцы запечатлели зверства на камеру. Женщина громко просила прощения у мужчины. Местные жители всю ночь вызывали полицию, но вступиться за нее никто не решился. По словам свидетелей, правоохранительные органы не отреагировала на множественные обращения соседей.

Позже неадекватный мужчина скрылся вместе со своей жертвой. Он увел ее в квартиру, а потом забил до смерти. Утром спасатели обнаружили тело женщины, которое обнимал убийца. Отмечается, что мужчина мог быть под воздействием наркотических средств. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал.

Читайте также:

Живодеру, убившему собаку на глазах у детей, грозит до трех лет колонии

Избили и засунули в багажник: Под Калугой поймали похитителей участника СВО — видео

В Щёлкове возбудили уголовное дело об истязании двух детсадовцев воспитательницей
#полиция
#спасатели
#проверка
#дело
#уголовное дело
#ночь
#женщина
#обращения
#жители
#мужчина
#волосы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Барнаула осуждён за уклонение от службы и пьяную драку
26 апреля 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему. Он получил девять лет колонии за то, что не явился к месту службы и устроил пьяную драку.
Мужчину признали виновным в уклонении от воинской службы и причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили корреспонденту издания «Лента.ру» в пресс-службе суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ, однако в период мобилизации без уважительных причин трижды не явился по вызову к месту службы на протяжении 2023 года. Каждый раз его разыскивали и привозили в часть полицейские. Помимо этого, вечером 7 апеля, будучи в нетрезвом состоянии, он избил своего знакомого, повредив тому кости носа. По совокупности преступлений контрактник получил девять лет колонии.

Читайте также:

Суд вынес приговор экс-участнику ЧВК «Вагнер», убившему пенсионерку

В России суд впервые обвинил бойца ВС РФ по делу о добровольной сдаче в плен

Суд повторно рассмотрит дело мужчины, напавшего на ребёнка в шапку с буквой Z
#наказание
#полицейские
#мужчина
#контракт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ростовском вокзале похитили ветерана Чеченской войны
26 апреля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/surachetsh

Уроженец Смоленска Иван Шарифулин был похищен на главном железнодорожном вокзале Ростова. Родственники подозревают, что его увезли в рабство на поля и теплицы.
По словам родственницы пропавшего, он был в Ростове-на-Дону на лечении в ожоговом центре. Побывав в гостях у родных, он на такси поехал на ростовский вокзал, чтобы затем поездом отправиться домой в Смоленск. До вокзала он точно доехал — об этом рассказал таксист, передаёт портал 161.ru. После этого он пропал.

На следующее утро Иван позвонил сестре и рассказал, что на вокзале к нему подошли какие-то люди и предложили работу. Затем его на машине увезли куда-то в окрестности Ростова-на-Дону, ехали примерно три часа. Сейчас он где-то в полях, вокруг посадки и теплицы. Затем в трубке послышался чужой голос, какой-то мужчина сказал Ивану: «Всё, тебе *** (конец)», после чего телефон был выключен.

Родственники написали заявление о похищении в отделение полиции Ворошиловского района и также сообщили в районную прокуратуру. Сестра пропавшего ветерана отмечает, что в Ростовской области уже были громкие уголовные дела об использовании рабского труда. Она надеется, что правоохранители отыщут и освободят брата.

Читайте также:

Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство

Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге

На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида
#вокзал
#телефон
#такси
#портал
#мужчина
#заявление
#люди
#ростовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный житель Подмосковья разгромил стоматологический кабинет
26 апреля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

39-летний нетрезвый житель Павловского Посада пришёл в одну из подмосковных стоматологических клиник лечить зубы, а когда получил отказ, рассвирепел, напал на врача и начал крушить кабинет, дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы прибыли в медицинское учреждение по сигналу тревоги. Сотрудник стоматологической клиники рассказал, что отказался проводить лечение мужчине, явившемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ответ визитёр повел себя агрессивно, начал угрожать врачу расправой, несколько раз ударил кулаком и разбил витрину с медикаментами», — говорится в сообщении.
Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. По факту нападения проводитмя проверка.

Читайте также:

Появилась информация о блогере, который призывал бомбить Кремль

Ещё одна детская жертва прокатных самокатов

В Петербурге полицейские застрелили мужчину, которого приехали спасать от суицида
#росгвардия
#дебошир
#стоматолог
#павловский посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ изъяла у готовивших теракты подростков ценник на диверсии в России
ФСБ: В ценнике, изъятом у подростков в Волжском, диверсии в РФ стоят до $1 тыс.
26 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Animaflora

Сотрудники ФСБ изъяли у двух подростков из Волжского Волгоградской области таблицу, содержащую расценки за диверсии на территории России, передает ТАСС.
В этой таблице указаны цены на различные виды диверсий: разведка стратегических объектов и слежка стоят от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или линиях электропередач требовалось от 500 долларов, поджог релейного шкафа оценивался в 200 долларов, а вот поджог автомобиля обходился на 100 долларов дороже. Цена за поджог частного дома составляла 500 долларов, а за поджог военкомата — от тысячи долларов.

Задержанные оказались членами ячейки запрещенной в России проукраинской неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power. Их планы включали в себя взрыв отдела полиции или военкомата, а также совершение терактов в местах общественного питания и учреждениях государственной власти, где могло находиться большое количество людей.

Читайте также:

Женщину из Москвы осудили за поджог будки на выборах президента

Школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре

Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 10 лет за поджог военкомата
#поджог
#взрыв
#цена
#цены
#дома
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилась информация о блогере, который призывал бомбить Кремль
Призывавшего бомбить Кремль челябинского блогера отправили в колонию
26 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/Zolnierek

Центральный окружной военный суд приговорил блогера из Челябинска Алексея Сидорова к 2,5 года в колонии общего режима за призывы к террористической деятельности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что в качестве дополнительного наказания блогеру на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к Сидорову не применялся.

Напомним, что в Челябинске сотрудники УФСБ при участии полиции задержали блогера, который снял видео с экстремистскими призывами, где призывал украинцев убивать русских и громить Кремль.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)*. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера

Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом

Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина

*включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#арест
#штраф
#следователи
#кремль
#ук
#обвинение
#видео
#наказание
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё одна детская жертва прокатных самокатов
В Петербурге 11-летнего мальчика сбил электросамокатчик
26 апреля 2024, 10:26

Фото: istock /ViktorCap

В Санкт-Петербурге 11-летнего мальчика сбил электросамокатчик. Ребенок получил разрыв селезенки. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Инцидент произошел вечером 23 апреля на проспекте Энгельса. Кроме того, у мальчика выявили внутрибрюшное кровотечение. Самокатчиком оказался 21-летний житель Томской области, его задержали. Следователями СК России возбуждено уголовное дело.

Ранее в Прикамье арестовали подростка по подозрению в жестоком убийстве женщины. Александра из поселка Яйва пропала 20 апреля. Муж рассказал, что в тот день она пошла с полуторагодовалой дочерью в гости к родителям. Днем отец женщины попросил её сходить накопать червей, поскольку собирался на рыбалку. Мать оставила ребенка, ушла за приманкой и больше не вернулась. 23 апреля в лесу нашли ее полуобнаженный труп.

Новые штрафы для электросамокатчиков утвердило правительство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Коноплю обвинили в убийстве: Задержан известный адвокат за преступление 14-летней давности

«Просто так»: В Дагестане третьеклассница «заминировала» несколько школ

Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина
#преступление
#дело
#уголовное дело
#инцидент
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности о подозреваемых в расправе в Херсонской области военных
Подозреваемые в убийстве семи человек в Херсонской области были сильно пьяны
26 апреля 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Diy13

По предварительным данным, двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Источник уточнил, что подозреваемые поджогли дом, в котором продавали алкоголь, после чего убили женщину и увезли двух знакомых.

Позднее, находясь в Абрикосовке, они вступили в конфликт в лесопосадке. В результате столкновения военные убили своих знакомых и спрятали тела. Чтобы уничтожить улики преступления, они подожгли тела.

Затем подозреваемые направились к главе села Абрикосовка, где убили ее и ее мужчину.

Читайте также:

Совершивших убийства в Херсонской области военных передали военной полиции

Глава Херсонской области заявил повреждении критической инфраструктуры

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
#алкоголь
#военные
#конфликт
#дом
#всу
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф