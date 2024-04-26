Утопленника нашли в центре Москвы

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В Москве около Пшукинской набережной нашли тело утонувшего человека. Об этом сообщает телеканал «360».
Сообщается, что мертвого человека обнаружила охрана Нескучного сада 26 апреля в 09:40 и обратилась в экстренные службы. Аналогичные случаи зафиксированы в 2023 году.
Ранее мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Отмечается, что Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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