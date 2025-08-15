Взрыв на пороховом завода под Рязанью мог случиться из-за детонации боеприпаса
Предварительной причиной взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области является детонация боеприпаса. Об этом сообщает telegram-канал 112.
В результате происшествия погибли четыре человека. Также зафиксировано 70 пострадавших, пятеро из которых в тяжелом состоянии. Сейчас врачи осматривают 48 человек.
Экстренные службы работают на месте трагедии. Не исключается вероятность того, что под завалами остаются люди.
Ранее «Радио 1» публиковало видео с места происшествия. На нем виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо.
