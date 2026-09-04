Узбек держал акулу в бассейне в подвале жилого дома
В узбекской Фергане пресекли деятельность местного жителя, устроившего в подвале многоквартирного дома частный аквариум для разведения сиамских акул. Об этом стало известно 4 сентября.
Как сообщает Zamin, мужчина самовольно занял общедомовое помещение, смонтировал там каркасный бассейн и подключил его к внутридомовой системе водоснабжения для поддержания необходимого уровня воды. В ходе проверки инспекторы обнаружили незаконную конструкцию.
Нарушителю выписали штраф за административное правонарушение. Кроме того, выдано предписание в 15-дневный срок демонтировать бассейн, отключить несанкционированные врезки в трубы и привести подвальное помещение в исходное состояние.
Ранее пойманная у берегов Ирландии акула укусила рыбака за ногу. Подробности — в нашем материале.
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