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Узбек держал акулу в бассейне в подвале жилого дома

Zamin: Житель Узбекистана держал акулу в бассейне в подвале жилого дома
Фото: istockphoto/RamonCarretero

В узбекской Фергане пресекли деятельность местного жителя, устроившего в подвале многоквартирного дома частный аквариум для разведения сиамских акул. Об этом стало известно 4 сентября.



Как сообщает Zamin, мужчина самовольно занял общедомовое помещение, смонтировал там каркасный бассейн и подключил его к внутридомовой системе водоснабжения для поддержания необходимого уровня воды. В ходе проверки инспекторы обнаружили незаконную конструкцию.

Нарушителю выписали штраф за административное правонарушение. Кроме того, выдано предписание в 15-дневный срок демонтировать бассейн, отключить несанкционированные врезки в трубы и привести подвальное помещение в исходное состояние.

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Никита Кротов

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