Узбекистанца, подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье, задержали в Казахстане

Фото: istock / BrianAJackson
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в России. Об этом информирует пресс-служба МИД республики.
«В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту Жибек-Жолы», — сообщили в ведомстве.Узбекистанец подозревается в тройном убийстве, совершенном совместно с подельником в 2016 году в Московская области.
Ранее сообщалось, что суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата
Алина Юрчак