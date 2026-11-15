В Абхазии произошла перестрелка
В Абхазии МВД сообщило о перестрелке в Сухуме
В Сухуме в воскресенье в результате перестрелки получил огнестрельные ранения житель города. Об этом сообщило МВД Абхазии.
Инцидент произошел примерно в 13:00 по улице Дзигуа. Пострадавшего госпитализировали.
По данным ведомства, стрелявшего мужчину задержали. В ходе досмотра у него изъяли автомат Калашникова, оружие направили на баллистическую экспертизу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Махачкале произошел конфликт со стрельбой в банкетном зале. Появилась новая информация.
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