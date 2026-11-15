Достижения.рф

В Абхазии произошла перестрелка

В Абхазии МВД сообщило о перестрелке в Сухуме
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Сухуме в воскресенье в результате перестрелки получил огнестрельные ранения житель города. Об этом сообщило МВД Абхазии.



Инцидент произошел примерно в 13:00 по улице Дзигуа. Пострадавшего госпитализировали.

По данным ведомства, стрелявшего мужчину задержали. В ходе досмотра у него изъяли автомат Калашникова, оружие направили на баллистическую экспертизу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Махачкале произошел конфликт со стрельбой в банкетном зале. Появилась новая информация.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0