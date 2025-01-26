Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В аэропортах Казани и Ижевска ввели режим «ковёр» с ограничениями на полеты

В аэропортах Казани и Ижевска ввели режим «ковёр» с ограничениями на полеты

Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Утром 26 января в аэропортах Ижевска и Казани введен режим «ковёр», предполагающий временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
Согласно предварительной информации от Telegram-канала SHOT, причиной стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), замеченные в небе.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, все службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры действуют согласно строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность полетов.



Обновления по ситуации появятся в ближайшее время.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области спасатели помогли троим подросткам выбраться из Саблинских пещер после того, как они пропали во время своего «путешествия» (несанкционированной экскурсии).

Читайте также:

Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»

Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы

«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга
#безопасность
#бпла
#ограничения
#режим
#полеты
В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз
26 января 2025, 07:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Новорожденного ребенка выбросили на тротуар в Техасе. На тот момент на улице был мороз и сильный ветер, пишет Daily Mail.
Малыша обнаружили глубокой ночью недалеко от пожарной станции Сан-Антонио. Уточняется, что младенец был завернут в полотенце и слабо дышал. Неравнодушный американец принес ребенка к медикам, которые обнаружили под покрывалом еще неразрезанную пуповину.

В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка. Они подозревают в совершении преступления двух женщин — одной из них 27, а другой 28 лет. Расследование инцидента продолжается.

Читайте также:

Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы

Неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре, эвакуировали более 100 человек

В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице
#младенец
#мать
#сотрудники
#расследование
#сша
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы
В Британии два 14-летних подростка запугали, похитили и изнасиловали ровесницу
26 января 2025, 05:18

Фото: iStock/Giuda90

Два 14-летних подростка жестоко изнасиловали девочку-ровесницу в парке Фордингбриджа, графстве Хэмпшир. Нападение с последующим надругательством над жертвой произошло в Великобритании вечером 17 января, пишет Daily Mail.
Имена виновников не разглашаются прессе по юридическим причинам. Недавно оба мальчишки предстали перед молодежным судом Саутгемптона, однако их приговор еще не известен.

Первый из мальчиков-насильников обвиняется не только в насилии девочки, но также в предъявлении своей жертве угроз убийства. Вдоволь напугав девочку, 14-летний преступник похитил ее с целью сексуального насилия, при этом известно, что при себе он носил нож. Второй малолетний нападающий получил похожие обвинения, хотя на нем холодного оружия не нашли.

Также в процессе расследования выяснилось, что у виновников мог быть сообщник — 13-летний мальчик из Ромси. Пока его пособничество не подтверждено, он был освобожден под залог.

Считается, что сексуальное насилие и домогательства произошли в хорошо подобранном месте в уличном парке.

Пострадавшая девочка, пережившая ужасную травму, получает необходимую поддержку и психологическую помощь от специалистов.

Читайте также:

Спасатели достали трех пропавших подростков из Саблинских пещер

Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»

Неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре, эвакуировали более 100 человек
#помощь
#нож
#мальчик
#девочка
#изнасилование
#насилие
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели достали трех пропавших подростков из Саблинских пещер
26 января 2025, 04:15

Фото: официальная ВК-группа аварийно-спасательной службы ЛО

В Ленинградской области спасатели помогли троим подросткам выбраться из Саблинских пещер после того, как они пропали во время своего «путешествия» (несанкционированной экскурсии).
Инцидент произошёл в городе Тосно, где 16- и 17-летние юноши решили отправиться в пещеру Жемчужная. Они вошли внутрь около 8 утра, но не вернулись к назначенному времени, что вызвало беспокойство их друзей.

Друзья ребят обратились за помощью, и спасатели оперативно прибыли на место. После проведения поисковых работ специалисты обнаружили молодых людей и вывели их наружу.

Пострадавшие были переданы родственникам, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Как отмечают местные жители, в этом районе нелегальные экскурсии в пещеры проводятся довольно часто, что нередко приводит к подобным «происшествиям» — но не все заканчиваются столь благополучно.

Читайте также:

Неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре, эвакуировали более 100 ​человек

Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»

В Белоруссии стали известны итоги явки на досрочное голосование на выборах президента
#спасатели
#пострадавшие
#экскурсии
#жители
#специалисты
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре, эвакуировали более 100 ​человек
SHOT: Неизвестный устроил пожар в 3 ресторанах Краснодара, эвакуировали 102 человека
26 января 2025, 00:39

Фото: iStock/DedMityay

В Краснодаре за один поздний вечер, переходящий в ночь, загорелись сразу три ресторана. Всего эвакуировали 102 человека. На данный момент информация о поджогах официально не подтверждена, но очевидцы утверждают, что во всех трёх случаях огонь мог быть устроен намеренно.
Первый пожар произошёл около 22:20 в ресторане «МясоLove» на улице Красная. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что в заведение зашёл мужчина в камуфляже и бросил рюкзак на пол. Тот моментально загорелся. Клиенты и персонал успели эвакуироваться самостоятельно, обошлось без пострадавших.

Через полчаса, в 22:50, возгорание произошло в ресторане «Гусь» на улице Северная, всего в семи минутах ходьбы от первого заведения. Персонал вновь смог справиться с огнём до прибытия пожарных, никто не пострадал. Кадры происходящего выложили в Telegram-канале РЕН ТВ.



Третий пожар случился около 23:30 в ресторане «Бумбараш» на улице Красная. Сообщается, что неизвестный якобы пронес в здание коктелйль Молотова. Как и в предыдущих случаях, огонь потушили до прибытия пожарных, и информации пострадавших нет.

По данным МЦУ Краснодар, на момент возгораний было эвакуировано: 50 человек из «МясоLove», 37 человек из «Гуся» и 15 человек из «Бумбараша».

На местах происшествий работают сотрудники МЧС, причины пожаров устанавливаются.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост

Более 140 тысяч человек вышли на улицы Германии для протеста против АдГ, Трампа и Маска

​Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
#мчс
#пожар
#ночь
#возгорание
#клиенты
#сотрудники
#telegram
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 140 тысяч человек вышли на улицы Германии для протеста против АдГ, Трампа и Маска
Bild: Более 100 тысяч человек в Берлине протестуют на акции против АдГ и Трампа
25 января 2025, 23:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Берлине более 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и возможного сотрудничества с ней других политических сил. По данным издания Bild, демонстрация прошла 25 января несмотря на дождливую погоду.
Люди собрались у Бранденбургских ворот в рамках мероприятия «Море огней», организованного движениями Campact, «Родители против правых» и Fridays for Future. Основные требования участников связаны с защитой демократии и противодействием правому экстремизму.

Кристоф Баутц, основатель движения Campact, был одним из главных инициаторов акции. Он подчеркнул, что сотрудничество с ультраправыми партиями угрожает демократическим ценностям Германии.

«Защита демократических партий против сотрудничества с АдГ должна выстоять», — объявил Баутц.
Одновременно в городе Кёльн, сообщило агентство DPA, на акцию вышли еще около 40 тысяч человек. Организаторы отмечают, что изначально власти предполагали участие всего 5 тысяч человек, однако в митинге приняло участие гораздо больше людей.

Протесты сопровождались шумными маршами с барабанами и кастрюлями, демонстранты требовали не ужесточать миграционную политику и не идти на компромиссы с АдГ. Также звучали протесты против Илона Маска и Дональда Трампа.

Читайте также:

Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях

В Волгограде во время пожара умерли бабушка и двое детей

В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост
#сотрудничество
#мероприятия
#акции
#протесты
#люди
#германия
#фрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
25 января 2025, 21:41

Фото: iStock/TheaDesign

Полиция штата Флорида в США задержала мужчину, который в соцсетях писал угрозы в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич.
Из заявления следует, что правоохранители в понедельник начали расследовать дело в отношении 46-летнего Шэннона Аткинса, который в соцсетях публиковал посты с угрозами убить Трампа.

Мужчину арестовали в пятницу вечером. При нём были обнаружены наркотики. В ходе допроса он признался, что писал угрожающие посты.

Теперь американцу может грозить обвинение за распространение письменных сообщений с угрозами убийства, а также обвинения за хранение наркотических веществ.

Читайте также:

В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера

Шесть человек не встали во время гимна России в Карачаево-Черкессии

В Екатеринбурге на тренера возбудили 33 уголовных дела за сексуальное насилие над ученицей
#сша
#полицейские
#наркотики
#дональд трамп
#задержание
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост
25 января 2025, 20:44

Фото: iStock/ OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге при попытке скрыться от преследования ГАИ ночью бизнесмен на Mercedes въехал в перекрытый для движения Дворцовый мост в историческом центре города и пробил ограждение, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Телеграм-канале.
Представители ведомства отметили, что примерно в два часа ночи в субботу работники ГАИ предприняли попытку остановить Mercedes на Дворцовом проезде, но водитель не совершил остановку.

«Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив при этом одно из ограждений. Там же нарушитель и был задержан сотрудниками ДПС. За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина», — обратила внимание пресс-служба ГУМВД.


Как рассказали в правоохранительных органах, от задержанного исходил резкий запах спиртного, при этом он отказался от медосвидетельствования, он получил соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В ведомстве подчеркнули, что водителя лишат прав сроком до двух лет. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на спецстоянку.

Читайте также:

Молодые люди 16 и 18 лет погибли в огненном ДТП в Подмосковье

РИА Новости: в автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, было примерно 20 детей

Кандидата в депутаты от ЛДПР могут посадить на 10 лет за ДТП в Подмосковье
#мост
#автомобиль
#бизнесмен
#дпс
#mercedes
#водитель
#коап
#гаи
#сотрудники
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть человек не встали во время гимна России в Карачаево-Черкессии
МВД: в КРЧ шесть человек не встали во время гимна РФ на спортивном мероприятии
25 января 2025, 20:27

Фото: iStock/macky_ch

Шесть жителей Карачаево-Черкесии целенаправленно не встали во время гимна России на спортивном мероприятии. Сотрудники полиции составили в отношении них административные протоколы, сообщила пресс-служба МВД РФ по КЧР.
Отмечается, что во время проведения спортивных соревнований были выявлены факты, когда участники намеренно не встали во время исполнения российского гимна. В отношении шести участников составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов России.

Кроме того, с правонарушителями была проведена разъяснительная беседа, чтобы подобные случаи не допускались в будущем.

Читайте также:

В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера

«Эта общага станет для тебя кладбищем»: в Улан-Удэ четверо взрослых избили 12-летнего мальчика за то, что он защитил дедушку

«Для вступления в интимную связь»: в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО
#россия
#полиция
#страны
#мвд
#штраф
#политика
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волгограде во время пожара умерли бабушка и двое детей
25 января 2025, 20:00

Фото: iStock/ photovs

После смерти двух детей и пенсионерки в результате пожара в квартире в Волгограде возбудили уголовное дело, сообщалось в Tелеграм-канале следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«25 января в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы, обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины», — говорится в сообщении.

Уточнялось, что с того же адреса в тяжелом состоянии госпитализировали еще одного несовершеннолетнего. У мальчика 2020 года рождения выявили признаки отравления продуктами горения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следственного управления СК РФ по региону, очаг возгорания был в детской комнате.

Пожар тушили 22 сотрудника МЧС, было задействовано 9 единиц спецтехники, подчеркивала пресс-служба МЧС России.

Читайте также:

В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице

В Подмосковье пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

В подмосковном Лефортово из-за пожара в общежитии эвакуировали всех жильцов
#мчс
#пожар
#уголовное следователи
#ск рф
#смерть
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате