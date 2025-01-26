В аэропортах Казани и Ижевска ввели режим «ковёр» с ограничениями на полеты

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Утром 26 января в аэропортах Ижевска и Казани введен режим «ковёр», предполагающий временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
Согласно предварительной информации от Telegram-канала SHOT, причиной стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), замеченные в небе.
Как сообщили в пресс-службе Росавиации, все службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры действуют согласно строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Обновления по ситуации появятся в ближайшее время.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области спасатели помогли троим подросткам выбраться из Саблинских пещер после того, как они пропали во время своего «путешествия» (несанкционированной экскурсии).
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Как сообщили в пресс-службе Росавиации, все службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры действуют согласно строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Обновления по ситуации появятся в ближайшее время.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области спасатели помогли троим подросткам выбраться из Саблинских пещер после того, как они пропали во время своего «путешествия» (несанкционированной экскурсии).
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«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга
Мария Моисеева