В аэропорту ОАЭ нашли «живой чемодан»
В Дубае таможенники предотвратили контрабанду 223 редких рептилий, амфибий и скорпионов. Живых существ обнаружили в багаже одного из пассажиров, сообщает эмиратское информагентство WAM.
Инцидент произошёл, когда инспекторов заинтересовал невостребованный чемодан. В ходе тщательного досмотра внутри нашли 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек. Всего — 223 живых организма разных видов и размеров.
По данным агентства, некоторые из этих животных, предположительно, находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Изъятых особей передали в министерство по изменению климата и окружающей среде ОАЭ для дальнейшего проведения необходимых процедур.
Ранее туристка примотала 58 черепах к ногам и попалась в аэропорту. Подробности в нашем материале.
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