В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.



Уточнялось, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Информацию опубликовали 5 октября в 01:10 (мск).

Конкретные сроки действия ограничений неизвестны.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в своем Telegam-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ранее стало известно, что аэропорт Вильнюса приостановил все полетные операции из-за появления в воздушном пространстве неизвестных летающих объектов — предположительно, «воздушных шаров».
Мария Моисеева

