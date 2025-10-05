В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

05 октября 2025, 02:51

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.





Уточнялось, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Информацию опубликовали 5 октября в 01:10 (мск).



Конкретные сроки действия ограничений неизвестны.





«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в своем Telegam-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

