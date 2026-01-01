В аэропорту Варшавы задержали украинца с глушилкой радиочастот
Варшавская полиция задержала в аэропорту имени Фредерика Шопена гражданина Украины. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на правоохранительные органы.
Инцидент произошёл 26 декабря. 23-летнего Илью С. задержали после того, как он провёл около шести часов в кафе зоны вылета с ноутбуком. При проверке полиция нашла у него устройство, которое создаёт радиопомехи в частотных диапазонах авиационной связи и навигации.
Суд избрал для задержанного меру пресечения — месячный арест. В ходе допросов мужчина давал противоречивые показания о своём статусе, называя себя то военнослужащим, то предпринимателем из Канады. Он не смог чётко объяснить, какую цель преследовало его длительное нахождение в аэропорту.
