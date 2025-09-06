В Алма-Ате обнаружили 22 притона в одном жилом комплексе

06 сентября 2025, 12:54

Фото: iStock/Asian

Прокуратура Казахстана провела двухмесячное расследование в жилом комплексе «Манхэттен», расположенном в Алма-Ате, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения закона со стороны жильцов и арендаторов. Об этом сообщает издание Nur.kz.