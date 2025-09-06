Достижения.рф

В Алма-Ате обнаружили 22 притона в одном жилом комплексе

Фото: iStock/Asian

Прокуратура Казахстана провела двухмесячное расследование в жилом комплексе «Манхэттен», расположенном в Алма-Ате, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения закона со стороны жильцов и арендаторов. Об этом сообщает издание Nur.kz.



В результате проверки правоохранители обнаружили незарегистрированное оружие, задержали нелегальных мигрантов, бездомных и нарушителей общественного порядка. Также выяснилось, что более сотни квартир сдавались в аренду незаконно.

Кроме того, в жилом комплексе обнаружили сразу 22 притона, где оказывались услуги сексуального характера. Особое внимание привлекли семь магазинов, работающих без необходимых документов на продажу алкогольной продукции.

Прокуратура продолжает работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности в «Манхэттене».

Анастасия Чинкова

