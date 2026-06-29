В Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1 — МЧС
В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом стало известно 29 июня.
По данным Главного управления МЧС по региону, сейсмособытие зарегистрировалт в 32 километрах южнее села Акташ. В зону возможного воздействия радиусом 50 километров попали пять населённых пунктов: Акташ, Чибит, Бельтир, Джазатор (Беляши) и Курай.
Как подчеркнули в ведомстве, местные жители подземных толчков не ощутили. Пострадавших и погибших нет, экстренные службы не получали звонков по телефону 112. Ситуация находится на контроле.
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