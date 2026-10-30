В Эр-Рияде из-за падения обломков перехваченных ракет хуситов пострадал один человек
Подданный Саудовской Аравии пострадал в Эр-Рияде при падении обломков двух перехваченных баллистических ракет. Об этом сообщил официальный представитель управления гражданской обороны королевства Мухаммед аль-Хаммади, его слова приводит Саудовское агентство печати.
Согласно материалу, ракеты по Эр-Рияду выпустили йеменские мятежники-хуситы. После перехвата и уничтожения объектов их фрагменты упали на землю. Лёгкое ранение получил один человек, также специалисты зафиксировали повреждение дома и автомобиля.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Рязани три агрессивные собаки напали на семилетнего мальчика, который вышел погулять недалеко от дома. Врачи уже оказали помощь потерпевшему и поставили ему прививки. Подробности читайте здесь.
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