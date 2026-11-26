В Амурской области произошло ДТП с участием трёх грузовиков, есть жертвы
В Амурской области произошло ДТП с участием трёх грузовиков, есть жертвы. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.
Авария произошла на 1549-м километре федеральной автомобильной дороги (ФАД) Р-297 «Амур» в Октябрьском муниципальном округе. В результате инцидента два человека погибли, ещё двое получили травмы. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Прибывшие на место огнеборцы 9-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Амурской области деблокировали погибших и потушили два загоревшихся грузовика. Движение на участке временно перекрывали, а для водителей организовали пункт обогрева. К настоящему моменту проезжую часть частично освободили.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковных Котельниках вспыхнули склады, где хранились обувь и моторные масла. Подробности читайте здесь.
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