26 ноября 2026, 02:15

В Амурской области в ДТП с тремя грузовиками два человека погибли, ещё двое пострадали

Фото: iStock/Arthur Kaszuba

В Амурской области произошло ДТП с участием трёх грузовиков, есть жертвы. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.