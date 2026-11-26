В Подмосковье вспыхнули склады обуви и моторных масел
В подмосковных Котельниках вспыхнули склады, где хранились обувь и моторные масла. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места события.
Возгорание произошло в административном здании — пламя распространилось на складские помещения. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы, однако локализовать пожар пока не удалось. По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что самолет с футболистами «Бешикташа» совершил вынужденную посадку в турецком аэропорту Ризе-Артвин из-за плохой погоды. Во время полёта, который сопровождался сильной турбулентностью, в борт ударила молния. Подробности читайте в нашем материале.
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