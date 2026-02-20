Девять КДМ и шесть тракторов помогают дорожникам бороться со снегом в Коломне

20 февраля 2026, 03:55

оригинал Фото: Марина Анисимова

Коммунальные службы в Коломне избавляются от снежных завалов со вчерашнего вечера. Смена по ночной уборке началась 19 февраля в 20:00 по московскому времени и продлится до восьми утра.





Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров пояснил, что в работах используются девять комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть тракторов и пять погрузчиков.



КДМ задействуют для уборки снега на опасных участках дорог, маршрутах общественного транспорта и местах с особой интенсивностью движения. Также особое внимание в ночь на 20 февраля уделят пешеходным переходам и остановкам.



