Девять КДМ и шесть тракторов помогают дорожникам бороться со снегом в Коломне
Коммунальные службы в Коломне избавляются от снежных завалов со вчерашнего вечера. Смена по ночной уборке началась 19 февраля в 20:00 по московскому времени и продлится до восьми утра.
Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров пояснил, что в работах используются девять комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть тракторов и пять погрузчиков.
КДМ задействуют для уборки снега на опасных участках дорог, маршрутах общественного транспорта и местах с особой интенсивностью движения. Также особое внимание в ночь на 20 февраля уделят пешеходным переходам и остановкам.
В Химках коммунальщики активно расчищают от снега центральные улицы
Техника курсирует по магистральным улицам в разных районах города, обеспечивая обработку и очистку наиболее загруженных дорог. На Окском проспекте снег сначала убирают фронтальным погрузчиком, затем рабочие вручную расчищают подходы.
Напомним, что загруженность дорог Московского региона в четверг вечером на фоне мощного снежного циклона «Валли» достигла максимальных 10 баллов. В связи с сильным снегопадом и гололедицей Минтранс региона напоминал водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулём.