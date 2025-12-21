Достижения.рф

В метро Москвы мужчина вырвал телефон из рук пассажирки и растворился в толпе

В метро Москвы задержали мужчину, похитившего телефон у пассажирки
В московском метро мужчина вырвал телефон у пассажирки и скрылся. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Об этом информирует столичная прокуратура.



Инцидент произошёл в вагоне поезда на станции «Пушкинская». 36-летний гражданин внезапно вырвал из рук сидевшей рядом женщины мобильный телефон. Стоимость устройства составляет 40 тысяч рублей. После этого злоумышленник быстро покинул вагон и скрылся в метро.

Однако правоохранительные органы оперативно организовали поиск. Вскоре они задержали предполагаемого грабителя. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный телефон. Прокуратура Московского метрополитена контролирует ход расследования. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»).

