В метро Москвы мужчина вырвал телефон из рук пассажирки и растворился в толпе
В московском метро мужчина вырвал телефон у пассажирки и скрылся. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Об этом информирует столичная прокуратура.
Инцидент произошёл в вагоне поезда на станции «Пушкинская». 36-летний гражданин внезапно вырвал из рук сидевшей рядом женщины мобильный телефон. Стоимость устройства составляет 40 тысяч рублей. После этого злоумышленник быстро покинул вагон и скрылся в метро.
Однако правоохранительные органы оперативно организовали поиск. Вскоре они задержали предполагаемого грабителя. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный телефон. Прокуратура Московского метрополитена контролирует ход расследования. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»).
Ранее на Урале вор-рецидивист обокрал семью в поезде.
