Жители Солнцева слышали стрельбу в жилом квартале
На Производственной улице в районе Солнцево москвичи слышали выстрелы. У одного из многоэтажных домов стояли машины полиции и скорой, сообщили очевидцы в Telegram‑чате «Чат Солнцево». Информацию подтвердила «Газете.Ru» местная жительница.
По её словам, рядом с салоном красоты произошла потасовка. Клиенты заперлись внутри. Собеседница рассказала, что, по версии очевидцев, на таксиста-таджика напали люди из дагестанской компании на «Лексусе». Отмечается, что в конфликте участвовала девушка из этой группы.
Другие свидетели утверждали, что дрались два таджика и они напали на девушку. По их словам, в какой‑то момент раздалась автоматная очередь, якобы произведённая полицией. Официальной информации нет.
Ранее в Санкт‑Петербурге полицейские задержали мужчину, который стрелял в сторону кафе. Его оперативно опознали и задержали. По факту инцидента возбудили дело по статье о хулиганстве.
