В Анкаре сгорели шесть фур с алкоголем
На стоянке крупнотоннажных фур в Анкаре, недалеко от Управления безопасности, разразился пожар.
По информации телеканала TRT, шесть полуприцепов, груженных алкогольной продукцией, сгорели дотла. Причины возгорания пока остаются загадкой. Пламя вспыхнуло, когда местные жители и работники стоянки заметили черный дым и услышали звуки, напоминающие взрывы, изнутри грузовиков.
Пожарные быстро прибыли на место инцидента и начали тушить огонь с помощью специальной пены. Работы продолжаются. На парковке находятся до десяти фур. Ситуация под контролем.
