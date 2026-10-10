В США как минимум два человека погибли при урагане «Исайяс»

10 октября 2026, 20:09

Во Флориде и Алабаме погибли минимум два человека при урагане «Исайяс»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Не менее двух человек погибли в американских штатах Флорида и Алабама в результате урагана «Исайяс». Ранее власти объявили в регионах чрезвычайную ситуацию, сообщают местные СМИ со ссылкой на официальных лиц, пишет РИА Новости.