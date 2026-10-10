В США как минимум два человека погибли при урагане «Исайяс»
Не менее двух человек погибли в американских штатах Флорида и Алабама в результате урагана «Исайяс». Ранее власти объявили в регионах чрезвычайную ситуацию, сообщают местные СМИ со ссылкой на официальных лиц, пишет РИА Новости.
По данным Национального центра слежения за ураганами США, в субботу стихия вышла на сушу во Флориде. Информация приводится 10 октября.
Шериф округа Эскамбия во Флориде Чип Симмонс сообщил, что женщина погибла после того, как дерево упало на жилой дом. Еще один человек стал жертвой аналогичного происшествия в городе Бирмингем, штат Алабама. Данные об этом передает телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон. До этого американские метеорологи предупреждали, что «Исайяс» может усилиться до мощного урагана и достичь побережья Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
Перед этим ураган с мощными ливнями накрыл два региона России. Подробности — в нашем материале.
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