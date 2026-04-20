В Аргентине машина влетела в толпу зрителей во время ралли, один человек погиб
Во время Южноамериканского ралли в Аргентине погиб один зритель, сообщает издание Clarin.
Согласно материалу, автомобиль Volkswagen Polo под управлением парагвайцев Дидье Ариаса и Эктора Нуньеса потерял управление на финальном этапе соревнований в Мина-Клаверо. Машину выбросило за пределы трассы в сектор, где находились болельщики.
В результате аварии троих зрителей госпитализировали. Один 25-летний мужчина получил множественные травмы, его состояние было критическим. Через некоторое время он скончался в больнице. 40-летняя женщина и маленькая девочка также пострадали, но их жизням ничто не угрожает. Организаторы соревнования приняли решение отменить ралли.
