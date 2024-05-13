В Архангельске горит теплоход «М. В. Ломоносов»

В Астрахани произошло массовое отравление наркотическим веществом. В местную больницу были доставлены более 20-ти человек, также есть случаи с летальным исходом. О том, кто причастен к смерти астраханцев и где они раздобыли отравленное вещество, расскажет редакция «Радио 1».