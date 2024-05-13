В Архангельске горит теплоход «М. В. Ломоносов»

Фото: МЧС РФ
На теплоходе «М.В. Ломоносов», находящемся на ремонте в сухом доке в Архангельске, вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.
Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания достигла 936 квадратных метров, уточнили в пресс-службе. В настоящий момент существует угроза перехода пламени на соседний корабль, а также угроза его распространения на другую палубу.
По факту возгорания теплохода Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место направился региональный транспортный прокурор Виталий Фетисов.
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По факту возгорания теплохода Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место направился региональный транспортный прокурор Виталий Фетисов.
«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов», который находился на ремонте. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы министерства.Ранее сообщалось, что в Липецкой области начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак