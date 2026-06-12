В Армении разыскивают вандалов, сорвавших таблички с советскими городами-героями ВОВ
В армянском городе Гюмри разыскивают вандалов, которые сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса «Мать-Армения». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Нарека Саркисяна.
Мемориальный комплекс открыли 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Саркисян заявил, что полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения виновников инцидента. Рассматриваются различные причины случившегося, включая возможную провокацию.
Посольство России с глубоким возмущением восприняло информацию об осквернении мемориала, подчеркивая, что произошедшее трудно назвать обычным хулиганством. Речь может идти о намеренной попытке надругательства над Великой Победой. Российская сторона рассчитывает, что официальные власти Армении дадут чёткую оценку случившемуся, обнаружат вандалов и предотвратят подобные инциденты в будущем.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Новосибирске мать использовала ребенка, чтобы обнести магазин. Женщина похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына, и выпустила мальчика из магазина, не проводя через кассу.
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