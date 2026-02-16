В Брянской области тренеров по карате осудили за нападение на вожатую в лагере
Жуковский районный суд Брянской области приговорил двух тренеров по каратэ к полутора годам условно за хулиганство в детском санатории. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.
По версии суда, в июне 2024 года мужчины работали воспитателями. Они уснули в состоянии алкогольного опьянения, после чего ночью к ним в комнату пришли вожатая и дети, чтобы разрисовать их губной помадой.
Тренеры проснулись, и один из них схватил девушку за шею и ударил о стену. Второй применил силу к несовершеннолетнему, ещё одному ребёнку, как установил суд, угрожали ударом ногой в лицо.
