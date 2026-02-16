В Брянской области тренеров по карате осудили за нападение на вожатую в лагере

16 февраля 2026, 13:43

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Жуковский районный суд Брянской области приговорил двух тренеров по каратэ к полутора годам условно за хулиганство в детском санатории. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.