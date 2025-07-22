Суд не выпустил из СИЗО бросившего двухлетнего ребенка об пол в Шереметьево мужчину

22 июля 2025, 04:51

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Московский областной суд подтвердил законность ареста Владимира Витикова, который в аэропорту «Шереметьево» схватил и с силой бросил на пол двухлетнего ребенка. Данная информация содержится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.





Таким образом, мужчина останется под стражей как минимум до 24 августа.





«Судебный акт оставлен без изменения», — указывается в материалах.