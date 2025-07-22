Суд не выпустил из СИЗО бросившего двухлетнего ребенка об пол в Шереметьево мужчину
Московский областной суд подтвердил законность ареста Владимира Витикова, который в аэропорту «Шереметьево» схватил и с силой бросил на пол двухлетнего ребенка. Данная информация содержится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Таким образом, мужчина останется под стражей как минимум до 24 августа.
«Судебный акт оставлен без изменения», — указывается в материалах.Ранее Химкинский городской суд уже избирал ему меру пресечения. Во время этого заседания адвокат Витикова просила не помещать его в СИЗО, а направить на медицинское освидетельствование, ссылаясь на его неадекватное поведение во время допроса.
По информации следователя, сам Витиков признал вину и выразил раскаяние.
Двухлетний малыш, которого неадекват бросил на пол в Шереметьево, приоткрыл глаза и начал двигаться
23 июня Витиков, находясь в зоне прилета аэропорта, схватил двухлетнего мальчика, поднял его и со значительной силой бросил на пол. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Пострадавший ребенок в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Министерство здравоохранения Московской области сообщило 11 июля, что мальчика выписали из больницы после 19 дней лечения, 10 из которых он провел в коме.
Состояние ребенка улучшилось: он самостоятельно ест, пьет, активно передвигается, играет и постепенно начинает говорить. Ему предстоит дальнейшая реабилитация.