В Ленинградской области на «Дороге жизни» сбили лося
В Ленинградской области на «Дороге жизни» погиб лось. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места происшествия.
Согласно материалу, животное попало под колёса двух транспортных средств. Сначала лося на скорости сбил белый Opel, а после этого на тело наехал маршрутный автобус. Вероятно, к тому моменту лось уже умер.
В результате инцидента у легкового автомобиля оказались погнуты номерные знаки, а стекло разбито. Сведений о пострадавших людях в материале не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в страшном ДТП в Чили. Трагедия произошла на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte в районе Эстансия Сан-Херонимо в регионе Магальянес. Подробности читайте в нашем материале.
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